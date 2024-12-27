Зрелищное шоу с дронами попало в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Sky Elements, занимающаяся шоу с использованием дронов, установила новый мировой рекорд. Ее перформанс попал в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая длительная анимация, выполненная дронами" благодаря 30-минутному рождественскому шоу в Техасе (США).
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