Спикер Госдумы Володин: «Большая восьмерка» трещит под грузом антироссийских санкций

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Страны «Большой восьмерки» не выдерживают нагрузки, которая легла на них в результате ввода ограничений против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.