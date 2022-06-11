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Спикер Госдумы Володин: «Большая восьмерка» трещит под грузом антироссийских санкций

Спикер Госдумы Володин: «Большая восьмерка» трещит под грузом антироссийских санкций

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Страны «Большой восьмерки» не выдерживают нагрузки, которая легла на них в результате ввода ограничений против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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