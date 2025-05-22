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Петербургский дневник

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Эксперт Быханов рассказал, как замотивировать современную молодежь на работу

Эксперт Быханов рассказал, как замотивировать современную молодежь на работу

Работодатели ждут от таких сотрудников слишком многого Главная проблема молодежи с точки зрения работодателя — они не боятся остаться без работы и денег, сообщил радио Sputnik управляющий партнер CORNERSTONE Владислав Быханов.

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