Юрист раскрыл, зачем инспектор ГАИ может потребовать сесть в патрульный автомобиль, и почему этого лучше не делать

Если сотрудник ДПС останавливает авто для проверки на дороге и предлагает водителю перейти в патрульную машину, у автомобилистов нередко возникает закономерный вопрос: обязаны ли они подчиняться и какие причины могут быть у такого требования? Владелец юридической компании в беседе с редакцией портала njcar.