Так будет ли Европа воевать с Россией?

Natalija Osminina

Чистая правда! Никакого турне Европейского экспедиционного корпуса на Украину не предвидется. На самом деле есть три варианта развития событий. Долгоиграющий на 5-6 лет - Европа рассчитывает на очередной Третий Минск. Не важно, что Россия ничего подписывать не будет и не будет никакой "заморозки" - НАОБОРОТ!!! расчет Европы именно на то, что Россия будет освобождать Украину и дальше. И пока Россия будет мочить украинцев, теряя при этом своих солдат и экономику, вот тут-то усилившаяся Европа и нападет на ослабевшую Россию, с пользой использовав это время (от 3-х до 8-и лет) для перевооружения. Собственно, так они и делали при первых Минских. Только Россия тогда попалась на "заморозку"- а теперь не попадется--- так это еще и лучше для Европы- никаких обязательств))). Вариант второй- Запад погорит на собственных же провокациях. Тут подвариантов немного- 1.получение Украиной Таурусов и их применение по Крымскому мосту, за который Россия отбомбится по мостам Германии, 2.взлет F16 с полосы Румынии, после чего Россия отбомбится по аэродрому, 3.провокация в Приднестровье с одновременным входом кораблей НАТО в Черное море к Одессе, или 4. и 5.- Приднестровье и Одесса по отдельности. После первых двух подвариантов всё СРАЗУ встанет на свои места. И Европа больше не захочет маяться нацистской дурью. Последние 3 подварианта -худшие, поскольку от Одессы тогда ничего не останется, как возможно и от Приднестровья (смотря КАКАЯ провокация, там же склад Колбасна). И главное, это будет сопряжено с гибелью большого кол-ва солдат СВО, так как в случае с Одессой, придется её штурмовать как Авдеевку, или как минимум зачищать. То есть это не только столкновение с НАТО, но и с ВСУ. И третий вариант - новая Ялта и дележка Европы без бомбометаний. Но похоже на то, что принудить к этому Европу можно только "пощечинами" по военным объектам. Пока она не почувствует свою ничтожность, она на свою дележку не пойдет. ЗАКАЗЧИК то этой войны- ЕВРОПА, а заказчика всегда наказывают сильнее, чем исполнителя. Что касается США - то "были демоны, но они самоустранились" в решении Европейского вопроса.