Современный социум: на грани иронии и философии

Эй, ребята, мы так не договаривались! Автор: Anton Marrast. Творчество современного российского иллюстратора Антона Марраста (Аnton Mаrrast - он же Grаpe Frоgg) пестрит разнообразием персонажей и сюжетов, в которых лёгкая ирония, беззлобный юмор и капля трэша, сделав своё дело, создали «взрывной коктейль» без чётких правил и границ, оставив при этом огромное пространство для воображения с бесконечным количеством интерпретаций… Первое мая.