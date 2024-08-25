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Современный социум: на грани иронии и философии

Современный социум: на грани иронии и философии

Эй, ребята, мы так не договаривались! Автор: Anton Marrast.  Творчество современного российского иллюстратора Антона Марраста (Аnton Mаrrast - он же Grаpe Frоgg) пестрит разнообразием персонажей и сюжетов, в которых лёгкая ирония, беззлобный юмор и капля трэша, сделав своё дело, создали «взрывной коктейль» без чётких правил и границ, оставив при этом огромное пространство для воображения с бесконечным количеством интерпретаций… Первое мая.

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