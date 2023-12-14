Бельбекская ярмарка зовёт гостей на арт-пикник

17 декабря традиционная Бельбекская ярмарка состоится в формате арт-пикника и сменит локацию. В это воскресенье поклонники уникальной фермерской продукции и авторских изделий соберутся недалеко от села Солнечноселье Бахчисарайского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии