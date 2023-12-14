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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Бельбекская ярмарка зовёт гостей на арт-пикник

Бельбекская ярмарка зовёт гостей на арт-пикник

17 декабря традиционная Бельбекская ярмарка состоится в формате арт-пикника и сменит локацию. В это воскресенье поклонники уникальной фермерской продукции и авторских изделий соберутся недалеко от села Солнечноселье Бахчисарайского района.

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