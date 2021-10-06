Суть Событий

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Сенаторы в США предложили выслать 300 российских дипломатов

Группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов, если Россия откажется расширить штат посольства страны в Москве.

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