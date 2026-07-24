Это интересно ☝️ Владельцы кошек читают книги чаще других хозяев питомцев. Противостояние кошатников и собачников вышло и на интеллектуальный уровень.
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Это интересно ☝️ Владельцы кошек читают книги чаще других хозяев питомцев. Противостояние кошатников и собачников вышло и на интеллектуальный уровень.
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