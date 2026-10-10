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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» не выиграл ни одного из трех последних матчей в АПЛ при красной у соперника – у «Юнайтед» ничья и 2 поражения

« Манчестер Юнайтед » дома сыграл вничью с « Тоттенхэмом » (1:1) в матче 6-го тура АПЛ .  С 78-й минуты гости играли в меньшинстве – после удаления полузащитника Родриго Бентанкура.

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