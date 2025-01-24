Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет со сборной Иордании, «Локо» – с «Ульсаном», «Ростов» против «Согдианы»

«Локомотив» встретится с «Ульсан Хендай», «Ростов» – с «Согдианой». Товарищеские матчи Абу-Даби, ОАЭ «Ростов» Россия – «Согдиана» Узбекистан – 15:00 «Локомотив» Россия – «Ульсан Хендай» Южная Корея – 16:00 Доха, Катар «Зенит» Россия – сборная Иордании – 20:00 Турция «Динамо» Махачкала Россия – «Славия» Болгария ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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