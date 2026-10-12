Врачи спасли глаз и зрение мальчику, которому в глазницу вошел саморез

Ребенок даже не почувствовал боль, когда упал на изделие В поселке Бисерть Свердловской области двухлетний мальчик едва не лишился зрения, но благодаря редкому стечению обстоятельств врачам удалось сохранить глаз, сообщает Baza.
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