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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врачи спасли глаз и зрение мальчику, которому в глазницу вошел саморез

Врачи спасли глаз и зрение мальчику, которому в глазницу вошел саморез

Ребенок даже не почувствовал боль, когда упал на изделие В поселке Бисерть Свердловской области двухлетний мальчик едва не лишился зрения, но благодаря редкому стечению обстоятельств врачам удалось сохранить глаз, сообщает Baza.

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