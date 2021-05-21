Владимир Котт: «Смерть для меня – самое главное в жизни»

В российский прокат вышла картина Владимира Котта «Конец фильма», главный герой которого – неудачливый режиссер Митя (Валентин Самохин) однажды сбегает прямо со съемочной площадки низкопробного телефильма и попадает в круговорот странных событий.
В российский прокат вышла картина Владимира Котта «Конец фильма», главный герой которого – неудачливый режиссер Митя (Валентин Самохин) однажды сбегает прямо со съемочной площадки низкопробного телефильма и попадает в круговорот странных событий.
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