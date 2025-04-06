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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Гарнетт :«Если когда и стоит выдать два MVP, то… Нет, тогда Шэй не получит заслуженного признания»

«Это какой-то другой уровень. Как Йокич может ее не получить? Вот что безумно. Придется пересматривать правила, переоценивать их.

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