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Татар-информ

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Ахметов: Из-за цен ущерб по молоку превысил объем поддержки сельского хозяйства

Ахметов: Из-за цен ущерб по молоку превысил объем поддержки сельского хозяйства

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Провести анализ финансового состояния отрасли сельского хозяйства и оптимизировать затраты рекомендовал Минсельхозпроду Татарстана заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

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