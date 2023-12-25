Салихова объяснила, почему Осинькин не получил работу в «Спартаке»

Зарема Салихова объяснила, почему Игорь Осинькин не стал тренером «Спартака». Супруга бывшего босса «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему Игорь Осинькин не стал главным тренером красно-белых.
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