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Новости Липецка

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В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА

В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки беспилотников в Липецкой области: сирены, речевые сообщения и уведомления в приложениях «МЧС России» и «Служба 112 Липецкой области» предупредят о необходимости укрыться.

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