Юбилей проекта "Ночь в метро": ретропоезд 1935 года совершил юбилейный рейс

Экскурсионное бюро "Метротур" отметило 10-летний юбилей проекта "Ночь в метро". Пассажиры смогли прокатиться на историческом составе типа "А" 1935 года, посетить электродепо "Измайлово" и насладиться выступлениями артистов и музыкантов.