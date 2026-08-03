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Metro Москва

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Юбилей проекта "Ночь в метро": ретропоезд 1935 года совершил юбилейный рейс

Юбилей проекта "Ночь в метро": ретропоезд 1935 года совершил юбилейный рейс

Экскурсионное бюро "Метротур" отметило 10-летний юбилей проекта "Ночь в метро". Пассажиры смогли прокатиться на историческом составе типа "А" 1935 года, посетить электродепо "Измайлово" и насладиться выступлениями артистов и музыкантов.

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