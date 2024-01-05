Фиктивные камеры видеонаблюдения: хитрый трюк или отсутствие безопасности?

Фиктивные камеры домашней безопасности могут быть заманчивым вариантом. Вы создадите видимость высокотехнологичной системы домашней безопасности, фактически не тратя все эти деньги на новейшие аксессуары.
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