В Китае решили построить завод упаковки ИИ-чипов с памятью HBM за $2,4 млрд

Завод стоимостью по упаковке высокопроизводительных процессоров с памятью HBM решила построить в Шанхае компания Innotron, 28 июня сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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