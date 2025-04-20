ЖЭУ-23 отсудило у мэрии Орла долги по взносам на капремонт

ООО «ЖЭУ № 23» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к МКУ «ЖЭУ г. Орла» о взыскании задолженности и неустойки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в пяти многоквартирных домах.
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