ЖЭУ-23 отсудило у мэрии Орла долги по взносам на капремонт

ООО «ЖЭУ № 23» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к МКУ «ЖЭУ г. Орла» о взыскании задолженности и неустойки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в пяти многоквартирных домах.