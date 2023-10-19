Что нужно мыть каждый день, а что и раз в месяц – часто. Мнение экспертов (я бы кое-что поменяла)

Лет до двенадцати свято верила, что все хозяйки наводят чистоту и порядок в доме одинаково: каждый день влажная уборка с протиркой пола и пылесосом, раз в неделю – генеральная уборка с глобальным мытьем всех дверных косяков, выключателей и прочих тумбочек и холодильников.