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Юрий Селиванов: Нужна ли нам подконтрольная мировой закулисе Германия?

Юрий Селиванов: Нужна ли нам подконтрольная мировой закулисе Германия?

Практически вся верхушка немецких государственных, силовых и медийных  структур находится под каблуком у глобалистского «интернационала», что создает реальную угрозу не только интересам самой Германии, но и безопасности Российской Федерации В некоторых местных СМИ «общечеловеческой» выделки активно муссируется тема  безобразного поведения военнослужащих бундесвера, с каковым злом активно борется тамошняя министерка обороны (это у них называется феминитив)  Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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