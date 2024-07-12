Теперь ясно, зачем они едут в Россию: Приезжая выложила все планы своих земляков на Россию

gln0754 Семина

Попили с ними чай и чемодан вокзал Аул, я говорю их словами только теперь я в России, понятно враги нам желают раскола, они оказываются и среди нас, как быстро они обогатились... аульчане, понятно, кто спонсор, россияне будьте бдительны и по одному не надо вступать в полемику, надо давить на законодательство, И по хорошему вытеснять, и не привечать. Сохраним нашу Россию, мы с ними делились всем, мои три поколения проработали на благо их стран, а в итоге мне пришлось начинать все с нуля, и я такая не одна ,хочется обратиться к таким "добреньким" ,а не хотите вы нам Бывшим жителям СНГ возместить все затраты, мы ведь уехали с чемоданами и нас миллионы, надо обратиться в суд авось услышат.