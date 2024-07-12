Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Антонова
    молодец девушка!Мигрант оскорбляя...
  • Ed
    Эх, прав ты, Евгений. Одно ясно, что в этой непонятке измена в скрытой форме!Сворачивать СВО и...
  • Ольга Иванова
    Вот-вот. По диппосольствам советников бить. Они себе в Югославии не отказали бить по китайскому посольству, руководит...Июль будет горячи...

Теперь ясно, зачем они едут в Россию: Приезжая выложила все планы своих земляков на Россию

Теперь ясно, зачем они едут в Россию: Приезжая выложила все планы своих земляков на Россию

Сказанное "южанкой" в Москве наглядно демонстрирует с какой целью в Россию едут миллионы "незаменимых работяг".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Корякин
Скоро докатимся до BLM: будем целовать обувь в знак покаяния!
Ответить
9 час.
gln0754 Семина
Попили с ними чай и чемодан вокзал Аул, я говорю их словами только теперь я в России, понятно враги нам желают раскола, они оказываются и среди нас, как быстро они обогатились... аульчане, понятно, кто спонсор, россияне будьте бдительны и по одному не надо вступать в полемику, надо давить на законодательство, И по хорошему вытеснять, и не привечать. Сохраним нашу Россию, мы с ними делились всем, мои три поколения проработали на благо их стран, а в итоге мне пришлось начинать все с нуля, и я такая не одна ,хочется обратиться к таким &quot;добреньким&quot; ,а не хотите вы нам Бывшим жителям СНГ возместить все затраты, мы ведь уехали с чемоданами и нас миллионы, надо обратиться в суд авось услышат.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх