Строители ФОКа в Барнауле компенсировали Минспорту ущерб, но этого недостаточно

В Индустриальном районном суде 5 декабря допросили представителя алтайского Минспорта На суде против барнаульских предпринимателей Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна, которых обвиняют в мошенничестве при строительстве ФОКа в Барнауле, допросили представителя пострадавшей стороны – Минспорта Алтайского края.