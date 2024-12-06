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Строители ФОКа в Барнауле компенсировали Минспорту ущерб, но этого недостаточно

Строители ФОКа в Барнауле компенсировали Минспорту ущерб, но этого недостаточно

В Индустриальном районном суде 5 декабря допросили представителя алтайского Минспорта На суде против барнаульских предпринимателей Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна, которых обвиняют в мошенничестве при строительстве ФОКа в Барнауле, допросили представителя пострадавшей стороны – Минспорта Алтайского края.

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