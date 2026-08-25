«Нарушение гуманитарного права»: генсек ООН требует прекратить удары по Краснодару

Генсек ООН Гутерриш призвал ВСУ немедленно прекратить удары по мирным жителям Краснодара.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
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