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Царьград

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«Нарушение гуманитарного права»: генсек ООН требует прекратить удары по Краснодару

«Нарушение гуманитарного права»: генсек ООН требует прекратить удары по Краснодару

Генсек ООН Гутерриш призвал ВСУ немедленно прекратить удары по мирным жителям Краснодара.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

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