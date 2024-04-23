# Чернильница Друзья, тут в МК просто потрясающая статья вышла с откровениями иностранной специалистки относительно поведения ее соплеменников мужчин, снимающих стресс прямо за рулём, глядя на симпатичных пассажирок.
Русские женщины сами виноваты, что иностранные таксисты лезут в ширинку. Ещё и в милицию зачем-то жалуются
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Если у чурок проблемы в штанах, может эти проблемы вырезать всем чуркам на границе?
Ответить
2 час.
Ирина Некрасова
С ног на голову перевернули школьный инцидент. Крупнокалиберная "девочка" напала на русского мальчишку, но вся чёрная саранча пытается выдать желаемое за действительное и кинулась на защиту этой агрессорши. А не так давно была статья в " МТ", где описывался случай, когда таджик-учитель в российской школе оправдывал "своих" (кишлачных) мальчиков, которые издевались над русской одноклассницей! И говорил, что "мальчик это мальчик, с ним нужно обходиться уважительно", а девочка себя защищала, ай-яй-яй. Какие двойные стандарты у этих дикарей, однако! Нет, дАрАгой учитель, так у вас не выйдет! Правы наши пацаны, еще не хватало агрессивных чушпанок в российских школах!
Ответить
1 час.
ИН
Ирина Некрасова
А что касается сексуально озабоченных водителей такси и прочих "незаменимых" специалистов, то даже дискуссии не может быть на тему " заявлять или не заявлять". Это Россия, а не кишлак, не могут обуздать свои чрезмерные инстинкты - так на солнечной родине этих дикарей ждут возлюбленные ишаки! Скатертью дорога и пинка под грязный зад напоследок!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии