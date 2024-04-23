Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русские женщины сами виноваты, что иностранные таксисты лезут в ширинку. Ещё и в милицию зачем-то жалуются

Русские женщины сами виноваты, что иностранные таксисты лезут в ширинку. Ещё и в милицию зачем-то жалуются

# Чернильница   Друзья, тут в МК просто потрясающая статья вышла с откровениями иностранной специалистки относительно поведения ее соплеменников мужчин, снимающих стресс прямо за рулём, глядя на симпатичных пассажирок.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Если у чурок проблемы в штанах, может эти проблемы вырезать всем чуркам на границе?
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2 час.
Ирина Некрасова
С ног на голову перевернули школьный инцидент. Крупнокалиберная &quot;девочка&quot; напала на русского мальчишку, но вся чёрная саранча пытается выдать желаемое за действительное и кинулась на защиту этой агрессорши. А не так давно была статья в &quot; МТ&quot;, где описывался случай, когда таджик-учитель в российской школе оправдывал &quot;своих&quot; (кишлачных) мальчиков, которые издевались над русской одноклассницей! И говорил, что  &quot;мальчик это мальчик, с ним нужно обходиться уважительно&quot;, а девочка себя защищала, ай-яй-яй. Какие двойные стандарты у этих дикарей, однако! Нет, дАрАгой учитель, так у вас  не выйдет! Правы наши пацаны, еще не хватало агрессивных чушпанок в российских школах!
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
А что касается сексуально озабоченных водителей такси и прочих &quot;незаменимых&quot; специалистов, то даже дискуссии не может быть на тему &quot; заявлять или не заявлять&quot;. Это Россия, а не кишлак, не могут обуздать свои чрезмерные инстинкты - так на солнечной родине этих дикарей ждут возлюбленные ишаки! Скатертью дорога и пинка под грязный зад напоследок!
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1 час.

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