Русские женщины сами виноваты, что иностранные таксисты лезут в ширинку. Ещё и в милицию зачем-то жалуются

Ирина Некрасова

С ног на голову перевернули школьный инцидент. Крупнокалиберная "девочка" напала на русского мальчишку, но вся чёрная саранча пытается выдать желаемое за действительное и кинулась на защиту этой агрессорши. А не так давно была статья в " МТ", где описывался случай, когда таджик-учитель в российской школе оправдывал "своих" (кишлачных) мальчиков, которые издевались над русской одноклассницей! И говорил, что "мальчик это мальчик, с ним нужно обходиться уважительно", а девочка себя защищала, ай-яй-яй. Какие двойные стандарты у этих дикарей, однако! Нет, дАрАгой учитель, так у вас не выйдет! Правы наши пацаны, еще не хватало агрессивных чушпанок в российских школах!