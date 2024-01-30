Bloomberg: миллиардер Рыболовлев проиграл Sotheby’s в суде по делу о картинах

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка (США), в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в мошенничестве с произведениями искусства, которые он ранее приобрел.
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