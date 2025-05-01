Шашлык на балконе: штраф до 800 тыс. рублей и возможное уголовное дело

Разведение огня на балконах грозит крупными штрафами: от 5 до 800 тыс. рублей. Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь уголовную ответственность в случае пожара с жертвами или значительным ущербом, предупреждает МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии