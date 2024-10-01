В Саратове полицейские пресекли производство фруктовых и ягодных соков, не отвечающих требованиям безопасности

«Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области пресечена незаконная деятельность по производству и сбыту фруктовых и ягодных соков, не отвечающих требованиям безопасности.
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