Герой России Григорьев осудил переодевание военных в гражданскую одежду

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выпускник кадровой программы "Якутия - земля героев", Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута, в интервью ТАСС сказал, что считает недостойной военного практику переодевания в гражданскую одежду.
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