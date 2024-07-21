Ростовчане рассказали, к чему стоит готовиться, отправляясь на отдых в Абхазию и Крым

Туристы из Ростова-на-Дону поделились своими впечатлениями об отдыхе в Крыму и в Абхазии. Они сообщили, что при желании можно найти много преимуществ, которые делают путешествие в эти регионы более привлекательным, чем поездка на зарубежные курорты.