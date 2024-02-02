Внешность звезды сериала «Кухня» обругали за чрезмерную худобу

Внешность российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской обругали за чрезмерную худобу. 44-летняя знаменитость разместила серию снимков из поезда, на которых она предстала в прыжке в черных кожаных велосипедках и белой толстовке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии