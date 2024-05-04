Театр абсурда
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Театр абсурда

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На трофейную выставку в Москве везут новый экспонат. Похлеще Абрамса

На трофейную выставку в Москве везут новый экспонат. Похлеще Абрамса

Русские солдаты затрофеили не только американский танк Abrams.

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Maxim
Солдату Русскому: Ура! Ура! Ура!
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