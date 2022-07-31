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В Гаити вооруженные банды устроили перестрелку возле президентского дворца

В Гаити вооруженные банды устроили перестрелку возле президентского дворца

В Гаити в столице государства городе Порт-о-Пренс вблизи Национального дворца, являющегося официальной резиденцией главы государства, произошли столкновения вооруженных банд.

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