Экс-глава департамента Минсельхоза использовал поддельные документы

Экс-чиновник Минсельхоза Донских в бегах использовал поддельные документы Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, которого 12 лет разыскивали по делу о хищении более двух миллиардов рублей, в бегах использовал поддельные документы.
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