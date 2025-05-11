Экс-глава департамента Минсельхоза использовал поддельные документы

Экс-чиновник Минсельхоза Донских в бегах использовал поддельные документы Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, которого 12 лет разыскивали по делу о хищении более двух миллиардов рублей, в бегах использовал поддельные документы.