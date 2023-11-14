Как выглядят дети самых богатых мужчин на планете

Как выглядят дети самых богатых мужчин на планетеНаследники люксовой корпорации Арно74-летний французский магнат Бернар Арно владеет компанией LVMH, которая продвигает люксовые бренды Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney, Loewe и другие.
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