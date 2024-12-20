Набиуллина: ЦБ делает паузу в повышении ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям

ЦБ оставил ключевую ставку в 21%. Банк России объяснил решение более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)