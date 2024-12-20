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Набиуллина: ЦБ делает паузу в повышении ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям

Набиуллина: ЦБ делает паузу в повышении ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям

ЦБ оставил ключевую ставку в 21%. Банк России объяснил решение более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки подстройки экономики к новым условиям.

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