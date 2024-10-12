Сегодня, 12 октября 2024 года, на базе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в городе Алуште состоялся Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников прокуратуры Республики Крым.