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Пронедра

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Учёные объяснили образование метанола из лигнина без участия бактерий

Учёные объяснили образование метанола из лигнина без участия бактерий

Лигнин — природный полимер, придающий древесине прочность, — может становиться источником метанола и формальдегида без участия живых микроорганизмов.

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