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Эвелина Бледанс рассказала, как заболела во время отпуска

Эвелина Бледанс рассказала, как заболела во время отпуска

Отпуск Эвелины Бледанс закончился неприятным "сюрпризом". На ногах актрисы внезапно появилась загадочная сыпь, а позднее врачи установили, что телеведущая заразилась "детской болезнью".

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