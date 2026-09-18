Эвелина Бледанс рассказала, как заболела во время отпуска

Отпуск Эвелины Бледанс закончился неприятным "сюрпризом". На ногах актрисы внезапно появилась загадочная сыпь, а позднее врачи установили, что телеведущая заразилась "детской болезнью".
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