Брата и сестру из РФ могли убить в Таиланде из-за крупного долга

Причиной расправы над братом и сестрой из России в Таиланде могла стать крупная сумма денег. Об этом aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Резкий ответ за а...
- НН Резкий ответ за а...
- ГБ Жителя Приморья п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым