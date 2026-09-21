"Новые люди" определились с первым законопроектом для внесения в Госдуму

Инициатива затрагивает одну из социально чувствительных тем и укладывается в заявленный партией курс на "практическую повестку" Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил РИА Новости, что партия "Новые люди" намерена внести законопроект о домашнем насилии в первый же день работы нового созыва парламента.
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