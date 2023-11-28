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Российские военные отразили атаку противника на Новомихайловском направлении

Российские военные отразили атаку противника на Новомихайловском направлении

ВСУ продолжают нести огромные потери, пытаясь удержать оккупированные с 2014 года населенные пункты на территории ДНР.

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