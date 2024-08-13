Почти 40 % проектов, анонсированных в США в первый год правления Байдена, заде...

Почти 40 % проектов, анонсированных в США в первый год правления Байдена, задерживаются или поставлены на паузуНа исходе президентского срока Джозефа Байдена (Joseph Biden) издание Financial Times взялось проанализировать, какая часть из амбициозных проектов по строительству в США новых предприятий хотя бы строится, а с какими возникли задержки.