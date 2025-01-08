Роша с первых дней будет готовиться к возобновлению сезона в ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в ближайшее время отправится в расположение ЦСКА, чтобы начать подготовку ко второй части сезона-2024/25, сообщаетБразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в ближайшее время отправится в расположение ЦСКА, чтобы начать подготовку ко второй части сезона-2024/25, сообщает Bobsoccer.