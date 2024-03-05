Германия: без российского газа экономика идёт ко дну

Коллаж: YouTube Экономисты и промышленники бьют тревогу, производство переносится за границу Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) предупредила, что ВВП экономического гегемона Европы сократится в этом году на 0,5% Опрос DIHK, в котором приняли участие более 27 000 компаний, показал, что 35% опрошенных ожидают ухудшения ситуации в бизнесе в ближайшие 12 месяцев, поскольку высокие цены на энергоносители, бюрократия, нехватка квалифицированных работников и слабый внутренний спрос влияют на объем производства.
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