В Финляндии раскритиковали позицию сборной РФ в рейтинге IIHF

Калерво Куммола назвал рейтинг Международной федерации хоккея нелепым.фото: RusOlympicCommittee--> Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF), мэр финского города Тампере Калерво Куммола резко высказался об обновлённом рейтинге сборных, в котором РФ обошла Финляндию.
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