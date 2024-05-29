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В Финляндии раскритиковали позицию сборной РФ в рейтинге IIHF

В Финляндии раскритиковали позицию сборной РФ в рейтинге IIHF

Калерво Куммола назвал рейтинг Международной федерации хоккея нелепым.фото: RusOlympicCommittee--> Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF), мэр финского города Тампере Калерво Куммола резко высказался об обновлённом рейтинге сборных, в котором РФ обошла Финляндию.

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