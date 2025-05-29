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Война будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать анти-Россия

А  вот  почитайте  небольшую  заметку из трёх  пунктов, а  потом ответьте  на  вопрос.1. Украина  всегда, с  момента  своего, скажем  так,  зарождения (обсуждать  вопрос, когда  сущность под  названием Украина  зародилась, мы  тут  не  будем) позиционировала  себя  как анти-проект,  анти-Россию.

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