Лавров: чем дольше Украина срывает договоренности, тем меньше у нее территорий

Чем дольше украинские власти срывают договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира, передает РИА Новости.
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